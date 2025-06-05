تحرير 149 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وقد أسفرت الحملة عن تحرير 149 مخالفة تموينية مختلفة، منها 36 محضرا للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، ونقص وزن الخبز المنتج، وإنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار وعدم نظافة أدوات العجين، و113 مخالفة تموينية متنوعة في قطاعي الاسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ علي 2040 عبوة مشروب سكرى وجيلي مجهول المصدر بدون بيانات تخص جهة الإنتاج أو الصلاحية وبدون الفواتير الدالة على مصدر حيازتها، و231 أسطوانة غاز صغيره الحجم منزليه بمستودع غاز تباع في السوق السوداء، و19 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشكارة ٥٠ كيلو جرام قبل بيعها في السوق السوداء، و108 كيلو جرامات لحوم مذبوحة خارج المجازر، و16,5 كيلو جرام لحوم فاسدة.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الرقابة علي المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد بتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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