كرة السلة، الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لنصف نهائي الدوري الأفريقي

كرة السلة، يختتم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، استعداداته اليوم للمواجهة المرتقبة غدا أمام بترو دي لواندا الأنجولي، في نصف نهائي الدوري الأفريقي المقام حاليا بجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري وبترو دي لواندا في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (86-83)، في الدور ربع النهائي.

البطولة الأفريقية

وتقام البطولة الأفريقية، بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويشارك الاتحاد السكندرى في البطولة الافريقية بقائمة تضم 12 لاعب هم أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل وكايل فينانيس.

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