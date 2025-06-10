الثلاثاء 10 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

يحيى عطية الله
يحيى عطية الله

 قال مصدر داخل النادي الأهلي إن يحيى عطية الله لاعب الفريق سيرحل عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية، ولا توجد نية لتفعيل بند الشراء، حيث تم إبلاغ اللاعب بهذا الأمر قبل السفر إلى أمريكا. 

أعلنت حالة الطوارئ داخل صفوف فريق النادي الأهلي؛ استعدادا لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

 ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي 

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

 

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي-  (3 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.
الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

 

مباراة باتشوكا المكسيكي والأهلي

وفاز فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي وديًّا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان قد انتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي بهدف لمثله، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز بينهما في المباراة الودية والتي حسمها باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5-3.

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