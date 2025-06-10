الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 732 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة

المرور
المرور

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 732 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

 

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.  

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة بعد غد

انتظام حركة المرور فى القاهرة والجيزة مع عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة، كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها. 

 

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.  

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 483 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور المنتهية تراخيصها الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية الكثافات المرورية السيارات المتهالكة

مواد متعلقة

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة بعد غد

انتظام حركة المرور فى القاهرة والجيزة مع عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

فحص 60 سائقا للكشف عن المخدرات وضبط 26 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

ضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 624 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

الجوازة قلبت جنازة، مصرع شاب إثر إصابته بطلق خرطوش خلال حفل زفاف شقيقه بالفيوم

أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل طبيب قوص صاحب واقعة فيديو الإهمال الطبي.. مصرع شخصين إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار.. والداخلية تحتفل بعيد الأضحى مع كبار السن

حملة أمنية فى دمياط تضبط 3 قضايا جلب مخدرات و3 من حائزى الأسلحة النارية

مصرع جزار وإصابة آخر في مشاجرة بالفيوم

الأكثر قراءة

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

بكاء العروس يفجر الغضب من زواج عريس متلازمة داون، والإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

الحل في التصويت، رسالة قوية من علاء مبارك للمطالبين بتدويل منصب أمين الجامعة العربية

عملية أمنية واسعة في النمسا بعد هجوم على مدرسة

بسبب امرأة، تعطل صفقة انتقال مزيزي مهاجم يانج أفريكانز إلى الزمالك

أخبار مصر: ضحايا ومفقودون بسقوط تروسيكل في نهر أسيوط، أمريكا تشتعل وترامب يدفع بالمارينز، تحذير عاجل من "الباراسيتامول"

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

أسعار الخضار اليوم، البطاطس تبدأ من 3.5 جنيه والليمون يفقد عرشه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هل يمكن إصدار كشف حساب في البطاقات المدفوعة مقدما من بنك القاهرة؟

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يلزم على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟، الإفتاء توضح آراء الفقهاء

سنة أم واجب؟.. الإفتاء توضح أقوال الفقهاء في حكم طواف الوداع

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية