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حوادث

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة بعد غد

بعثة حجاج القرعة،
بعثة حجاج القرعة، فيتو

أعلن مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي  لبعثة الحج بدء تفويج الدفعة الثانية من حجاج القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة اعتبارًا من يوم 12 يونيو الجاري.

 تفويج حجاج القرعة من مكة المكرمة للمدينة المنورة بعد غد

وقال مساعد وزير الداخلية: "إن أول فوج سيتم نقله إلى المدينة المنورة، لقضاء بضعة أيام، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة".

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وأوضح أنه سيتم نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عبر حافلات مكيفة مزودة بكافة سبل الراحة والأمان، بإشراف كامل من ضباط البعثة.

وأشار إلى أنه تم حجز فنادق على مقربة من الحرم النبوي الشريف لتسهيل حركة الحجاج، وأداء الصلوات في المسجد النبوي بسهولة، كما سيتم تنظيم زيارات جماعية لهم إلى الروضة الشريفة.

وأكد أن غرفة العمليات التي شكلتها البعثة تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج المصريين وعملية التفويج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

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الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الحرم النبوي الشريف بعثة الحج الرسمية تفويج حجاج القرعة تفويج حجاج القرع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية المدينة المنورة مكة المكرمة

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