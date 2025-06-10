الثلاثاء 10 يونيو 2025
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حوادث

انتظام حركة المرور فى القاهرة والجيزة مع عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى

انتظام حركة المرور،
انتظام حركة المرور، فيتو

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متفاوتة، وذلك بالتزامن مع أول أيام عودة موظفي الحكومة إلى أعمالهم عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما كثف رجال الإدارة العامة للمرور من تواجدهم فى الشوارع والميادين لضبط حركة السير والتصدي لأية مخالفات.

فى مدينة القاهرة، شهد الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري 6 أكتوبر، سيولة مرورية واضحة، أما ميادين رمسيس والتحرير وعبد المنعم رياض والشوارع المحيطة بها، فقد شهدت كثافات مرورية متوسطة وتباطأت حركة السير بها.. اما بالنسبة لكورنيش النيل، فقد انتظمت الحركة به وإن كان الاتجاه المؤدي إلى وسط البلد، شهد بعض الكثافات المتحركة.

أما فى محافظة الجيزة، فقد شهدت سيولة مرورية واضحة خصوصا فى مناطق 6 اكتوبر والمحور، وشارع فيصل الرئيسي، وشارعي التحرير والسودان.. أما فى شارع الهرم وميدان الجيزة، فقد ظهرت بعض الكثافات المرورية بسبب الاعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مترو الأنفاق الجديدة.


من جانبها، دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة على المحاور الرئيسية والسريعة، تحسبًا لأي طارئ، مع استمرار تشغيل الخط الساخن 01221110000 لاستقبال بلاغات المواطنين ومتابعة الأعطال والحوادث على مدار اليوم.

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