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حوادث

المشدد من 3 إلى 10 سنوات لـ 7 متهمين في قتل شخص بمصحة إدمان في المقطم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات استئناف القاهرة بتخفيف الحكم الصادر ضد م.ع من السجن المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات، وتأييد السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات لـ  6 متهمين آخرين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لاتهامهم باستعراض القوة وقتل شخص وإصابة المشرفين على مصحة إدمان بالمقطم. 

 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، استعرضوا القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدموها ضد المجني عليهما "م.س.م" و" ا.س.ش" مستخدمين في ذلك أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وهي عصا خشبية، وذلك بقصد فرض السطوة عليهما وإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهما وتكدير أمنهما وسلامتهما وطمأنينتهما والتأثير في إرادتهما وتعرض حياتهما للخطر، وقد وقعت تلك الجريمة حال كونهم أكثر من شخصين على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه " م.س.م" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض الأدوات وما أن تهيأت لهم الظروف وراح المجني عليه في ثبات عميق حتى انهال عليه الأول والثاني ضربا بالعصى فاستقرت ضربات الأول في رأسه والثاني في جسده محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياته، وذلك حال تواجد الثالث والرابع والخامس والسادس على مسرح الواقعة للشد من أزرهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

كما ضربوا المجني عليه "ا.س.ش" عمدًا مع سبق الإصرار بأن أعدوا لذلك الأدوات وما أن تهيأت لهم الظروف حتى انهالوا عليه ضربًا بالأدوات المعدة سلفًا لحمله على إعطائهم مفتاح المصحة ليلوذوا بالفرار من المكان.

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