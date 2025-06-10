السجن 3 سنوات لسائق ميكروباص بتهمة دهس شاب في الساحل

قضت محكمة جنح الساحل اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لسائق سيارة ميكروباص بتهمة دهس شاب والتسبب في وفاته أثناء سيره بمنطقة الساحل.



مصرع شاب في حادث بالساحل

وكان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة لشاب وبفحصها تبين وجود كدمات وإصابات متفرقة بالجسد، نتيجة ادعاء حادث سير، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين أن المجني عليه كان يسير على قدميه بالشارع، حين صدمته سيارة ميكروباص مجهولة، مما أسفر عن إصابته إصابات خطيرة أودت بحياته، فيما فر قائد السيارة هاربًا من المكان.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية السيارة المتسببة في الحادث، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق ميكروباص.



وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، موضحا أنه فر هاربا خشية تعرضه لاعتداء من الأهالي بعد الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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