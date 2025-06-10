إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل

أمرت نيابة الساحل بإحالة سيدتين بتهمة سرقة المواطنين وحيازة كمية من الحشيش المخدر بغرض الاتجار بدائرة القسم إلى محكمة الجنايات.



القبض على سيدتين متهمتين بتجارة الحشيش

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سيدتين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالي) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل".

وبتفتيشهما بمعرفة الشرطة النسائية عثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "من متحصلات واقعة السرقة ووقائع سرقة أخرى" – كمية من مخدر الحشيش "بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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