القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة السلام.

ترويج المخدرات بالسلام

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) بجلب كميات من مخدر الإستروكس تمهيدًا للإتجار به.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بحوزته على (35 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر الحشيش الصناعى - فرد خرطوش).



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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