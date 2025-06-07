استدعاء شقيق شاب عثر عليه متوفى داخل شقته في الأميرية

أمرت نيابة الاميرية بنقل جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته بدائرة قسم شرطة الأميرية إلي مشرحة زينهم لتشريحها، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة واستدعاء شقيق المتوفي لسماع أقواله، والاستعلام عن تاريخ المتوفي المرضي، وهل كان يعاني من أمراض مزمنة أم لا ، ويتعاطي أية أدوية من عدمها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالي يفيدون بانبعاث رائحة كريهة صادرة من إحدي الشقق بالمنطقة



وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الأميرية إلى محل البلاغ، حيث تبين بعد فتح باب الشقة العثور على الجثمان في حالة تحلل جزئي.

وأفادت المعاينة الأولية أن الوفاة قد مضى عليها نحو ثلاثة أيام، ما تسبب في صدور الرائحة التي أثارت شكوك السكان ودفعتهم لإبلاغ الجهات المعنية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يقيم بالشقة برفقة شقيقه، وأنه لا توجد آثار عنف أو شبهة جنائية واضحة داخل الشقة.

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