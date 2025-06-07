السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء شقيق شاب عثر عليه متوفى داخل شقته في الأميرية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

أمرت نيابة الاميرية بنقل جثة شاب عثر عليه متوفى داخل شقته بدائرة قسم شرطة الأميرية إلي مشرحة زينهم لتشريحها، وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة واستدعاء شقيق المتوفي لسماع أقواله، والاستعلام عن تاريخ المتوفي المرضي، وهل كان يعاني من أمراض مزمنة أم لا ، ويتعاطي أية أدوية من عدمها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالي يفيدون بانبعاث رائحة كريهة صادرة من إحدي الشقق بالمنطقة


وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الأميرية إلى محل البلاغ، حيث تبين بعد فتح باب الشقة العثور على الجثمان في حالة تحلل جزئي.

 

وأفادت المعاينة الأولية أن الوفاة قد مضى عليها نحو ثلاثة أيام، ما تسبب في صدور الرائحة التي أثارت شكوك السكان ودفعتهم لإبلاغ الجهات المعنية.

 

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى كان يقيم بالشقة برفقة شقيقه، وأنه لا توجد آثار عنف أو شبهة جنائية واضحة داخل الشقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الأميرية قسم شرطة الأميرية الأميرية

مواد متعلقة

العثور على جثة شخص داخل شقته في الأميرية بعد بلاغ من الجيران

تفاصيل معاينة جثة طفل سقط من علو بأكتوبر

الأكثر قراءة

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

أحمد سليمان يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

الأهلي ينشر جلسة تصوير لـ زيزو بتيشرت الفريق من ميامي

دعم مصري للمهندي في أزمة انتخابات الدولي لتنس الطاولة وموقف مثير للدهشة من مشرف

هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يجيب

ليلى طاهر تكشف قصة تغيير اسمها بسبب السينما ورمسيس نجيب

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة لهذا السبب

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثالث أم رابع أيام العيد، الأزهر يكشف عن موعد انتهاء ذبح الأضحية

بداية بناء الكعبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 127 من سورة البقرة

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية