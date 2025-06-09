الإثنين 09 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير الطب الشرعي لطفل فقد حياته أثناء ذبح أضحية العيد بالأميرية

اسعاف
اسعاف

كشف تقرير  الطب الشرعي لجثة طفل لقي مصرعه اختناقًا داخل سيارة ملاكي بعدما تركه والداه داخل السيارة ونزلا لذبح أضحية العيد، أنه لا توجد إصابات ظاهرية بالجثمان وأن الوفاة ترجع إلى إسفكسيا الخنق بغاز ثاني أكسيد الكربون. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من المستشفى العام يفيد باستقبالها طفلا في العقد الأول من عمره جثة هامدة وقد توفي نتيجة إصابته باختناق.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الطفل تركه والداه داخل سيارة ملاكي ملك والده ونزلا لذبح أضحية العيد ونتيجة لانخفاض الأكسجين داخل السيارة تعرض لاختناق وتوفي متأثرًا بإصابته.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب الشرعي غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

جهود مكثفة لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في نيل قنا

جيش الاحتلال يزعم العثور على جثة محمد السنوار

الأكثر قراءة

السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنوك رابع أيام العيد

تقرير الطب الشرعي لطفل فقد حياته أثناء ذبح أضحية العيد بالأميرية

عميد طب قصر العيني يقدم روشتة علاجية للوقاية من الجلطات المخية

خسارة وحيدة، طريق البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية 2025

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

تفاصيل وفاة مشجع في مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية

درجات الحرارة رابع أيام عيد الأضحى المبارك في مصر

بسبب رونالدو، جماهير البرتغال تلقن ريبيري درسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد 8-6-2025 في الأسواق

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الفرق العربية في الجولة الأولى بمونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بتحقيق الأهداف والطموحات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 9 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية