اتحاد الكرة يعلن قيمة فاتورة التحكيم للقسم الأول وإجراء جديد لـ السداد

حدد اتحاد الكرة مبلغ 2 مليون جنيه قيمة فاتورة التحكيم لأندية القسم الأول تدفع بواقع مليون جنيه مع القائمة الأولي لكل نادي بالدوري الممتاز ومليون آخر مع القائمة الثانية.

وقرر اتحاد الكرة استلام قيمة فاتورة التحكيم بدلا من رابطة الأندية والذي كان متبعا خلال الموسم الأخير من الدوري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة، القواعد العامة لشروط القيد وانتقالات اللاعبين والرسوم والمواعيد والمسابقات لموسم 2025-2026.

نظام وشروط القيد موسم 2025-2026

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الجديد 2025 - 2026 للقائمة الأولى اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو 2025 وحتى السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقًا لما هو وارد تفصيلًا في قواعد القيد المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.