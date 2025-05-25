محمد رضوان مدرب ملاكمة لدنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة

يشارك الفنان محمد رضوان ضمن أحداث فيلمه روكي الغلابة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، ويجسد شخصية مدرب الملاكمة الذي يقوم بتدريبها.

دنيا سمير غانم

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد تعرضت للإصابة في يدها أثناء تصوير بعض مشاهد فيلمها الجديد روكي الغلابة بمنطقة المقطم.

فيلم روكي الغلابة

وكانت الشركة المنتجة لفيلم روكي الغلابة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم قررت طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف المقبل، ليكون أول الأعمال التي سيتم طرحها في هذا الموسم.

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “الجارداية” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص وهو الذي يقوم بدوره محمد ممدوح.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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