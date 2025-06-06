الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

عشان الفرحة تكمل، إقبال أطفال البحيرة على شراء البالونات عقب صلاة عيد الأضحى (فيديو وصور)

مظاهر الاحتفال بالعيد
مظاهر الاحتفال بالعيد بالبحيرة، فيتو

أقبل أطفال محافظة البحيرة بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة على شراء البالونات بأشكالها المختلفة والتي تتراوح أسعارها بين 25 جنيها و30 جنيها، حيث تعد عادة شراء البالونات من أهم مظاهر الاحتفال المليئة بالفرحة والبهجة لدى الكبار والصغار.

اقبال المواطنين على شراء البالونات بالبحيرة، فيتو
إقبال المواطنين على شراء البالونات بالبحيرة، فيتو

استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. تجهيز ٦٢٤٠ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق عن استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز أكثر من ٦٠٠٠ ساحة، بخلاف المساجد الكبرى في مختلف المحافظات، لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط التنظيم، وتوفير الأجواء الإيمانية المناسبة.

اقبال المواطنين على شراء البالونات بالبحيرة، فيتو
إقبال المواطنين على شراء البالونات بالبحيرة، فيتو

وأكدت الوزارة أن الاستعدادات تشمل تجهيز الساحات بالمصليات المناسبة، مع تأكيد أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة للصلاة. 

كما تم تكليف فريق من الأئمة والخطباء بالإشراف على الساحات وإلقاء خطبة العيد، بما يعزز من روحانية المناسبة، ويؤكد على القيم الإسلامية السمحة.

كما تم توزيع الساحات بعناية وفق معايير تشمل سهولة الدخول والخروج، وتخصيص أماكن مناسبة للنساء، وضبط مواقع أجهزة الصوت، وتوفير مساحات لصف المركبات، وتفادي تعطيل حركة المرور، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الغاية المنشودة من إقامة الشعيرة.

واتخذت وزارة الأوقاف استعدادات قوية سواء على مستوى التنسيق مع المؤسسات المختلفة لضمان تيسير إقامة الصلاة، أو على مستوى الإعداد الفكري والتوعوي، من خلال توجيه أبنائها من الأئمة والدعاة؛ لتذكير المصلين بقيم الإحسان في المعاملة، وصون الشعيرة من الرياء، والالتزام بالضوابط الصحية والشرعية أثناء أداء مختلف مظاهر العيد.

اقبال المواطنين على شراء البالونات بالبحيرة، فيتو
إقبال المواطنين على شراء البالونات بالبحيرة، فيتو

تنبيهات وزارة الأوقاف بخصوص صلاة العيد

وفي هذا السياق، دعت وزارة الأوقاف جموع المصلين إلى الالتزام بالآداب العامة لصلاة العيد، والتبكير إلى الصلاة، واصطحاب الأطفال بطريقة منظمة، وتجنب الزحام، بما يسهم في إتمام الشعائر في أجواء من السكينة والخشوع.

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البحيرة احتفلات عيد الأضحى عيد الأضحي المبارك محافظة البحيرة عيد الأضحى وزارة الأوقاف

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