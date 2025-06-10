نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025 بمحافظة القاهرة، بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة علي جوجل، عن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة فور إعلانها.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

أكد مصدر بـمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 سوف تظهر قريبا بعد إتمام عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات من قبل الكنترولات المركزية.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025 بمحافظة القاهرة

وأوضح أنه من المتوقع أن تعتمد في محافظة القاهرة خلال أيام، على أن تكون متاحة برقم الجلوس عبر الرابط الإلكتروني الرسمي

رابط الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025 بمحافظة القاهرة

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو ننشر رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بـمحافظة القاهرة فور اعتمادها من محافظ القاهرة.

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لجميع طلاب الصف الثاني الإعدادي معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 من خلال الموقع الرسمي لمديرية تعليم القاهرة من هنـــا.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

للحصول على النتيجة بطريقة صحيحة وسريعة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي.

2. اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".

3. تحديد المرحلة الدراسية (الإعدادية).

4. اختيار الصف الدراسي (الثاني الإعدادي).

5. تحديد العام الدراسي (2024-2025).

6. اختيار الفصل الدراسي الثاني.

7. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

8. الضغط على زر "عرض النتيجة".

نتائج الامتحانات الترم الثاني 2025

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات مهمة وعاجلة لجميع المدارس بشأن إعلان نتائج الامتحانات الترم الثاني وآلية تسليمها لطلاب صفوف النقل وهي كالتالي:

1. الإعلان عن نتائج الامتحانات في مكان ظاهر داخل المدرسة، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة، بما يضمن إتاحة النتائج لجميع أولياء الأمور دون استثناء.

2. يُمنع منعًا باتًا تسليم نتائج الطلاب لأي من العمال أو العاملين بالمدرسة بقصد توصيلها إلى أولياء الأمور مقابل أي مبالغ مالية أو منافع شخصية، ويُعد ذلك مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2022).

التنبيه المشدد علي أن أي مخالفة لما ورد أعلاه ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل.

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