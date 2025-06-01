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تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إحالة رئيس لجنة ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة والإدارية، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تمت إحالة طالبة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكانت جروبات شاومينج قد تداولت على تطبيق "تليجرام" صورا، زعمت أنها لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بعد توزيعها في التاسعة صباحا داخل اللجان. 

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ونشرت جروبات شاومينج صورا لامتحان زعمت أنها لمادة الدراسات الاجتماعية الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القاهرة.

وكشفت الصورة المتداولة لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية محافظة القاهرة، مصورها، حيث يظهر في الصورة بيانات اللجنة التي تم تصوير ورقة الأسئلة بها علي الرغم من إخفاء الباركود.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 

وانطلقت أمس السبت 31 مايو 2025 امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، ويخوضها قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية.

وتُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني هذا العام بنظام البوكليت، والذي يعتمد على نماذج امتحانية مختلفة في ترتيب الأسئلة داخل الورقة الواحدة، مع توحيد عدد الأسئلة ومواصفات الورقة الامتحانية على مستوى كل محافظة، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 خالية تمامًا من أي توجهات سياسية أو دينية أو خلافية، ومطابقة لمناهج ومقررات الوزارة، وتهدف إلى قياس مهارات الفهم والتحليل، وليس الحفظ فقط، كما راعت أسئلة الامتحانات التدرج في مستوى الصعوبة، واهتمت بقياس المستويات العقلية المختلفة ونواتج التعلم.

 وتُعقد الامتحانات بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتتولى كل مديرية تعليمية مسؤولية إعداد الجداول والأسئلة وتشكيل الكنترولات المحلية، بما يتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

ويُحاسب الطلاب على درجات الفصلين الدراسيين معًا، حيث تُضاف درجات الترم الأول إلى درجات الترم الثاني لتحديد المجموع النهائي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، على أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهائها، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

 

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