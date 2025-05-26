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122 ألف و572 طالب بالصف الثاني الإعدادي يؤدون امتحان العلوم في الدقهلية

امتحانات الدقهلية،
امتحانات الدقهلية، فيتو

يواصل اليوم الإثنين طلاب الصف الثاني الإعدادي أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، في مدارس محافظة الدقهلية.

 امتحانات الصف الثاني الإعدادي بالدقهلية 

يؤدي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الدقهلية والبالغ عددهم 122 ألف و572 طالب على مستوى المحافظة، اليوم امتحان  العلوم في ساعتين، وغدا الثلاثاء امتحان اللغة العربية والإملاء في ساعتين ونصف.

 

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية 

 كان  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية. 

 

تنتهي امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي في  27/5.
 

وتنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 27/5.

 

اتخاذ الإجراءات الاحترازية 

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن للطلاب أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.
 

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات.

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