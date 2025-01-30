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رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025

نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025، فيتو

نتيجة الصف الثانى الاعدادى في القاهرة، يبحث طلاب الصف الثانى الإعدادي بالقاهرة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول، وأعلنت محافظة القاهرة ظهور نتيجة صفوف النقل من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكتروني ويمكن الحصول على النتيجة من خلال المحادثة الآلية.

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

بالرقم القومى والاسم، نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة

وأعلنت محافظة القاهرة رابط الحصول على نتيجة الصف الثانى الإعدادى وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الآتي: اضغط هنا

 

 

 


نتيجة الصف الثانى الإعدادى فى القاهرة

ويتم الحصول على نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالاسم والرقم القومى من خلال الدخول على الرابط وادخال الرقم القومى للطالب واختيار المرحلة الدراسية "المرحلة  الاعدادية "  والصف الدراسى " الصف الثانى الاعدادى"  .

 

نتيجة صفوف النقل بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن اعلان نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي،على الموقع الرسمى للمديرية مجانًا  على الرابط الآتي اضغط هنا  وذلك مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠

 

وسوف تكون النتائج متاحة بجميع مدارس القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/١.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن غالبية الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية    

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” إنه جار تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها  مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة


خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة  الاعدادية بمحافظة القاهرة  فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الآتي اضغط هنا

 


ويتم اختيار المرحلة الإعدادية والصف الثالث الإعدادى وإدخال الاسم والرقم القومى

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

 

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

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