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رياضة

أشرف داري: نستعد بقوة لكأس العالم للأندية وهدفنا إسعاد جماهير الأهلي

أشرف داري
أشرف داري

أكد أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية لاعبي الفريق من أجل تقديم مستوى متميز  خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال داري: «نستعد بشكل قوي لمواجهات كأس العالم للأندية، والجميع في حالة تركيز شديد، وصلنا إلى أمريكا مبكرًا، ودخلنا الأجواء سريعًا، ولاعبو الأهلي لديهم رغبة قوية  في تحقيق نتائج جيدة، وهناك رغبة في بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج طيبة، ونتمنى تقديم المستوى المطلوب لإسعاد الجمهور».

وأضاف: «نتدرب بشكل جيد، ونعمل على الفوز بجميع المواجهات في كأس العالم للأندية، ومواجهة الافتتاح ستكون قوية، ولا بد أن نكون في قمة تركيزنا لتحقيق الفوز بها. ونركز على جميع مباريات المجموعة، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، وسنعمل على الفوز بالمباراة الأولى للدخول بشكل أفضل في باقي المواجهات».

أكمل مدافع الأهلي تصريحاته قائلًا: «خوسيه ريبيرو مدرب جيد، ويعمل معنا بشكل جيد، وقمنا بالتدرب على أسلوب لعبه، ونعمل على اللعب بشكل جماعي وتقديم مستوى طيب خلال المباريات. ونحن عائلة واحدة داخل الأهلي، وهدفنا  تحقيق نتائج جيدة وإسعاد جمهور النادي بصفة خاصة والشعب المصري بصفة عامة».

وزاد: «فخورون بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ونسعى لأن نكون على قدر المسئولية وإسعاد الجميع».

وتابع: «الحمد لله على التتويج بالدوري، رغم أننا كنا بعيدين في مرحلة معينة، لكن اللاعبين كانوا رجالًا ونحن عائلة واحدة وبذلنا جهدًا كبيرًا، ونافسنا على اللقب حتى الرمق الأخير، وأشكر اللاعبين والجماهير التي ساندت الفريق». 

وأكمل: «الموسم الأول لي مع الأهلي كان رائعًا على مستوى البطولات، نجحنا في الفوز بـ3 ألقاب، وأسعى للفوز بجميع الألقاب، وأن أكون جزءًا مهمًّا من التتويج بتلك البطولات خلال المرحلة المقبلة».

وأضاف: «وجود عدد من اللاعبين المغاربة أمر رائع للغاية، وعندما وصلت للأهلي كان من قبلي رضا سليم ويحيى عطية الله، اللذين ساهما في تأقلمي سريعًا مع الفريق، ولعب محمد الشناوي وعمرو السولية دورًا  كبيرًا في دخولي الأجواء سريعًا. وأتمنى أن أحقق الفوز مع الأهلي بجميع البطولات في الموسم المقبل».

وعن الفارق بين كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية قال: «لعبت مع منتخب المغرب في مونديال 2022 وسجلت هدفًا أمام  كرواتيا، أما بالنسبة إلى كأس العالم للأندية فتضم فرقًا قوية من قارات مختلفة، وإن شاء الله نسعى لتحقيق نتائج جيدة».

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