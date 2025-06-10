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رياضة

هالاند يقود النرويج للفوز على إستونيا بهدف في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب النرويج
منتخب النرويج

فاز منتخب النرويج على نظيره منتخب أستونيا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما الإثنين في إطار منافسات الجولة الرابعة، من منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 على ملعب إستاد لي كوك أرينا معقل منتخب أستونيا.

وسجل هدف فوز منتخب النرويج إيرلينج هالاند في الدقيقة 62. 

ترتيب الفريقين في المجموعة

وبتلك النتيجة يحتل منتخب إستونيا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، في المقابل يتصدر المنتخب النرويجي المجموعة برصيد 12 نقاط. 

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