الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة، سيطرت حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

وبدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم في البحث عبر محركات البحث المختلفة علي جوجل، عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس لمعرفة النتيجة فور إعلانها.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو ننشر رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بـمحافظة القاهرة فور اعتمادها من محافظ القاهرة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لجميع طلاب الصف الأول الإعدادي معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 من خلال الموقع الرسمي لمديرية تعليم القاهرة من هنـــا.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

للحصول على النتيجة بطريقة صحيحة وسريعة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي.

2. اختيار أيقونة "نتائج الامتحانات".

3. تحديد المرحلة الدراسية (الإعدادية).

4. اختيار الصف الدراسي (الأول الإعدادي).

5. تحديد العام الدراسي (2024-2025).

6. اختيار الفصل الدراسي الثاني.

7. إدخال رقم الجلوس أو الاسم.

8. الضغط على زر "عرض النتيجة".

نتائج الامتحانات الترم الثاني 2025

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات مهمة وعاجلة لجميع المدارس بشأن إعلان نتائج الامتحانات الترم الثاني وآلية تسليمها لطلاب صفوف النقل وهي كالتالي:

1. الإعلان عن نتائج الامتحانات في مكان ظاهر داخل المدرسة، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة، بما يضمن إتاحة النتائج لجميع أولياء الأمور دون استثناء.

2. يُمنع منعًا باتًا تسليم نتائج الطلاب لأي من العمال أو العاملين بالمدرسة بقصد توصيلها إلى أولياء الأمور مقابل أي مبالغ مالية أو منافع شخصية، ويُعد ذلك مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2022).

التنبيه المشدد علي أن أي مخالفة لما ورد أعلاه ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل.

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