الإثنين 09 يونيو 2025
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حوادث

مصرع جزار وإصابة آخر في مشاجرة بالفيوم

مشاجرة
مشاجرة

لقي جزار مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة في مشاجرة عنيفة اندلعت بين عائلتين بقرية دفنو التابعة لمركز إطسا، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا يفيد بمقتل جزار وإصابة آخر، وعلى الفور، هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الضحية هو جمال.ع.ا، في أواخر العقد الخامس من عمره، وقد فارق الحياة متأثرًا بـطعنة نافذة في الرقبة.

كما أصيب شخص آخر بـقطع في اليد، مما استدعى نقله للمستشفى وإجراء جراحة بتر.

أوضحت التحقيقات الأولية أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات جيرة بين العائلتين. تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها.

 

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نُقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة. أما المصاب، فقد نُقل في البداية إلى مستشفى إطسا المركزي ثم حُوّل إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته بعد إجراء عملية بتر في يده. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بسرعة ضبط المتهمين.

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مشاجرة الفيوم اشتباكات عنيفة الفيوم اليوم مديرية أمن الفيوم النيابة العامة

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