بالأرقام كشف حساب أجانب الدورى المصرى.. وسام أبو على «البريمو«.. وفيستون مايلى «دبابة» بيراميدز.. والزمالك «لم يحضر أحد»

أسدل الستار على الدورى المصرى الذى توج به النادى الأهلى للمرة الـ45 فى تاريخه، بعد منافسة شرسة مع نادى بيراميدز الذى قاتل حتى الأنفاس الأخيرة من أجل انتزاع اللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

وظهر فى الموسم الحالى العديد من العناصر الأجنبية المميزة فى الدورى المصرى التى حققت أرقامًا إيجابية طوال مسيرتها فى المسابقة المحلية، حيث بلغ إجمالى عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى 104 لاعبين، وجاءت إجمالى القيمة السوقية لأندية الدورى حوالى 149.90 مليون يورو، وكان متوسط الأعمار السنية للاعبين 26.6 عامًا.

وشهدت نهاية الموسم الحالى جدلًا واسعًا بين أندية الدورى واتحاد الكرة بسبب عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم القادم، حيث طلبت بعض الأندية، وعلى رأسها النادى الأهلي، زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين فوق السن و3 لاعبين تحت السن، مع مطالبة بعض الأندية بزيادة عدد اللاعبين المحترفين فى سكواد كل مباراة، وهو ما تحفظت عليه بعض الأندية الأخرى التى لا تمتلك الإمكانيات المالية التى تمنحها القدرة على التواجد ضمن المنافسة.

الأهلى يقاتل من أجل زيادة عدد اللاعبين الأجانب، خاصة وأنه يمتلك عناصر دولية لا يجد مكانًا لقيدها فى الموسم الجديد مثل كريستو ورضا سليم، الذى يبحث الأهلى إعارتهما أو بيعهما بأعلى سعر فى الوقت الحالي، كما سيضطر الأهلى لعدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله وعدم تجديد عقد التونسى على معلول أيضًا، مع التفكير فى إعارة أو بيع أليو ديانج.

الأهلى يمتلك العديد من العناصر الأجنبية مثل أشرف داري، أشرف بن شرقي، جراديشار، ومحمد على بن رمضان، ويبحث أيضًا عن التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر لتدعيم هجوم الفريق فى ظل الرحيل المنتظر للفلسطينى وسام أبو على بعد كأس العالم للأندية.

وعلى صعيد نادى الزمالك، لم يقدم محترفو الأبيض عروضًا قوية هذا الموسم، حيث لم يظهر سوى المغربى محمود بنتايك، وتعرض التونسى حمزة المثلوثى للإصابة بالرباط الصليبي، ومن ثم ينوى مسئولو نادى الزمالك الاستغناء عن خدمات جيفرسون كوستا وسيدى نداى بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يشفع لهم بالتواجد فى الفريق، حيث هناك محادثات لإعارة الثنائى إلى نهضة الزمامرة المغربي، ويتم الاتفاق حاليًا على طريقة الانتقال، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

كما يتجه مسئولو نادى الزمالك إلى إعارة التونسى سيف الدين الجزيري، خاصة أن اللاعب لا يحافظ على مستواه فى الفترة الأخيرة مع القلعة البيضاء، ويمر بفترة تذبذب فى الأداء.

ونفس الأمر ينطبق على مواطنه أحمد الجفالي، الذى يعانى من سوء حظ غريب فى الإصابات، كما أن هناك نية لتوجيه الشكر إلى التونسى حمزة المثلوثى الذى ينتهى عقده آخر الموسم وعدم تجديد عقده مع الفريق، بينما الأقرب للنجاة من هذه المقصلة المغربى محمود بنتايك وصلاح مصدق.

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