ورش توعوية وأنشطة ترفيهية بحديقة دمياط الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى

بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن تنظيم مجموعة من ورش العمل والأنشطة التوعوية للأطفال داخل الحديقة المركزية، بالتعاون مع وحدة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدمياط.

جاءت هذه الفعاليات ضمن مبادرة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين والإدمان، خاصة بين الأطفال والشباب، واستمرت طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

اكتشاف المواهب وتعزيز القدرات

ركزت الورش على تنمية المواهب الفنية لدى الأطفال، إلى جانب تدريبهم على مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة، من خلال ورش حكي وأنشطة ذهنية ورياضية تتناسب مع مختلف الفئات العمرية. وهدفت الفعاليات إلى غرس قيم الوعي الصحي، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تساعد على الابتعاد عن السجائر والمخدرات.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

أوضح رئيس الجهاز أن الأنشطة تضمنت تصحيح المفاهيم الشائعة والخاطئة حول تعاطي المواد المخدرة، مثل الاعتقاد بأنها تساعد على التركيز أو النسيان، وذلك من خلال طرق توعوية مبتكرة تتماشى مع أعمار المشاركين، لتعزيز الوعي بأضرار المخدرات وتأثيرها السلبي على الصحة ومستقبل الإنسان.

ورش العمل والأنشطة التوعوية للأطفال داخل الحديقة المركزية بدمياط الجديدة

"السلم والدخان".. لعبة للتوعية

واحدة من أبرز الأنشطة التفاعلية كانت لعبة "السلم والدخان"، وهي نسخة توعوية من لعبة "السلم والثعبان"، تبرز من خلال أسلوب مبسط أن المدخن يفشل في الوصول لأهدافه بسبب العقبات الصحية، بينما غير المدخن يستطيع التقدم والنجاح، ما يرسّخ الفكرة في أذهان الأطفال بأسلوب شيق ومحبب.

خطط لتكثيف التوعية في الصيف

أكد المهندس أشرف فتحي أن التعاون مع وحدة متطوعي الصندوق سيستمر خلال فصل الصيف، من خلال تنفيذ برامج توعية على شاطئ دمياط الجديدة والحديقة المركزية. وتشمل الأنشطة ورشًا ثقافية ورياضية للأطفال، بالإضافة إلى برامج موجهة للشباب والفئات المختلفة لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتعريفهم بطرق الوقاية منه.

التوعية بدور الخط الساخن للعلاج المجاني

شدد رئيس الجهاز على أهمية التوعية بدور الأسر في الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن 16023 التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والذي يقدم خدمات العلاج مجانًا وفي سرية تامة، ضمن المبادرات المستمرة التي يرعاها الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق.





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