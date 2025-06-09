نيمبوس NB.1.8.1، الصحة العالمية تحذر من متحور جديد لـ كورونا واستشاري يكشف أهم أعراضه

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد من فيروس كوفيد-19 يعرف باسم NB.1.8.1 نيمبوس أعلنت عن تصنيفه كمتحور فرعي يستحق المتابعة والرقابة.

وبدأ تزايد اكتشافه في منتصف أبريل من عام 2025، ويشكل حاليًا ما نسبته حوالي 10.7% من جميع السلالات الأخرى المتداولة عالميًا.

وشدد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى على أهمية مواصلة الرصد والمتابعة والاستعداد لاحتمالات تصاعد الإصابات، مع ضرورة التوعية المجتمعية بمخاطر هذا المتحور، دون التهويل أو التقليل من خطورته.

وأكد أن إيطاليا كانت أولى الدول التي أعلنت حالة الطوارئ الصحية بعد رصد أول حالة إصابة بفيروس نيمبوس NB.1.8.1، فيما أظهرت بيانات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA أنه تم اكتشاف 13 حالة من هذا المتحور داخل البلاد.

فإن نيمبوس يتميز بقدرة انتشار أكبر مقارنة بغيره من المتغيرات السابقة، لكن لم تُسجل حتى الآن مؤشرات تدل على زيادة شدة المرض الذي يسببه.

أشار ان الأعراض الشائعة لهذا المتحور تتطابق مع المتغيرات الفرعية الأخرى لأوميكرون، وتشمل:

١-التعب والحمى

٢-آلام العضلات والتهاب الحلق

٣-ضيق في التنفس

٤-الصداع والغثيان

٥-فقدان الشهية

٦-مشاكل في الجهاز الهضمي



ويؤكد أن انتشار NB.1.8.1 بشكل واسع قد يؤدي إلى ضغط إضافي على المنظومة الصحية، مع احتمالية ارتفاع عدد الحالات في العيادات والمستشفيات.

وأكدت الصحة العالمية أن الفيروس يستمر في التحور والتطور، ما يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة قد تسبب موجات جديدة من زيادة الحالات.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن سبب الزيادات الحالية هو المتحور NB.1.8.1 ؛ وهو متحور يخضع للرصد ولا يشكل حاليًا أي مخاطر صحية إضافية مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

ولذلك، فإن هذه الزيادات متوافقة مع المستويات التي لوحظت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويشير ذلك إلى عدم حدوث أي نشاط فيروسي مفاجئ أو غير طبيعي أو غير متوقع.

وقالت:" أما في الوقت الراهن، فلا تزال الحاجة إلى دخول المستشفيات أو العلاج في وحدات العناية المركزة محدودة جدا"

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه نظرا لاستمرار انتقال كوفيد-19 بمستويات كبيرة في العديد من المناطق، فإن آخر تقييمات المخاطر الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المتعلقة بكوفيد-19 لا تزال تشير إلى مستوى عال من الخطر.

وإلى حين إصدار تقييم محدث للمخاطر، تكرر المنظمة توصياتها إلى البلدان بمواصلة رصد نشاط كوفيد-19 وعبئه والإبلاغ عن ذلك، فضلًا عن تأثير ذلك على الصحة العامة ونظام الرعاية الصحية.

واستنادًا إلى تقييم المخاطر الحالي، لا توصي المنظمة بفرض قيود على السفر أو التجارة.

طرق الوقاية من فيروس كورونا

ونصحت بأهمية الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية منها:

١- الحماية من من كوفيد-19 والإنفلونزا والأمراض التنفسية الأخرى

٢-تجنب الأماكن المزدحمة والحشود وحافظ على مسافة آمنة تفصلك عن الآخرين.

٣-ارتدِ كمامة محكمة عند شعورك بالمرض، أو عند مخالطتك أشخاصًا مرضى، أو إذا كنت من الفئات المعرضة لخطر شديد.

٤-نظف يديك بشكل متكرر باستخدام مطهر كحولي لليدين أو الماء والصابون

٥-غطِّ فمك وأنفك عند السعال أو العطس بثني مرفقك أو بمنديل.

٦-تخلص من المناديل الورقية المستعملة على الفور ونظف يديك بعد ذلك؛

٧-إذا ظهرت عليك الأعراض، فاعزل نفسك إلى أن تتعافى.

٨-٧ على التطعيمات وواصل تلقي الجرعات المعززة.

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