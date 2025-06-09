بعثة الحج: تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من منى إلى مكة استعدادًا لطواف الوداع

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، عن بدء تفويج حجاج بعثة القرعة غير المتعجلين من مشعر منى إلى مكة المكرمة، وذلك عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وأخير أيام التشريق.

تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من منى إلى مكة

وأوضح رئيس البعثة أن الحجاج يعودون إلى فنادقهم بمكة على أفواج متتابعة استعدادًا لأداء طواف الوداع، ثم المغادرة إلى أرض الوطن، أو مواصلة الرحلة إلى المدينة المنورة، وفق جدول زمني مُعد مسبقًا.

استعدادًا لطواف الوداع

وأكد أنه سيتم نقل الحجاج من مكة إلى المدينة المنورة عبر حافلات حديثة ومكيفة مجهزة بكافة سبل الراحة، وتحت إشراف كامل من ضباط البعثة. كما تم حجز فنادق بالقرب من الحرم النبوي لتيسير أداء الصلوات وتنظيم زيارات جماعية لـالروضة الشريفة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات التابعة للبعثة تعمل على مدار الساعة، لمتابعة حركة التفويج والتأكد من تنفيذها بسلاسة وفقًا للخطة المعتمدة. كما تم التنسيق مع مسؤولي التسكين للتأكد من جاهزية الفنادق لاستقبال الحجاج بعد عودتهم من مشعر منى.

وكانت البعثة قد قامت أمس بتفويج الحجاج المتعجلين إلى فنادقهم بمكة بعد الانتهاء من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، حيث تم المرور على المخيمات وإعداد كشوف بأسماء الراغبين في التعجل، لتسهيل عودتهم.

واختتم حجاج بعثة القرعة اليوم الاثنين، أداء مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، وفق الترتيب الشرعي المعتمد، وسط تنظيم دقيق وتعاون من السلطات السعودية، مما ساهم في انسيابية حركة الحشود، ومنع التكدس.

وأكدت البعثة أن الحجاج التزموا بتعليمات التفويج ومواعيد الرمي المحددة لكل مجموعة، ما ساعد في نجاح عملية التفويج، وضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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