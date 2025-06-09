مصرع شاب غرقا في نهر النيل بسوهاج

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، بنهر النيل في قرية الساحل بحري التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، أثناء قيامه بالاستحمام، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى برديس المركزي.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا، يُفيد بغرق أحد المواطنين خلال الاستحمام بمياه النيل. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتمكنت من انتشال جثمان الشاب ويدعى "فايز ع. ث"، 21 عامًا، ويقيم بناحية الساحل بحري.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى برديس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

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