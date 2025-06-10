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اقتصاد

منتصر الزيتون يكشف سر توقف شراء السيارات الاقتصادية في مصر

منتصر الزيتون،فيتو
منتصر الزيتون،فيتو

قال منتصر الزيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن  الدولة المصرية، وضعت أستراتيجية جديدة لدعم التصنيع المحلي للسيارات، وتوطين هذه الصناعة في مصر، خلال الفترة المقبلة، عن طريق تقليل الجمارك على مكونات الإنتاج من حيث المعدات أو الخامات، مقابل الجمارك الكبيرة على السيارات المستوردة.


 

وأوضح "الزيتون"، أن إضافة خطوط إنتاج جديدة، سيكون مؤشر إيجابي، وستتحول "صناعة السيارات"، من السراب إلي الحقيقة، مؤكدًا أن هناك خطط مدروسة من الجهات الحكومية، الخاصة بهذا الشأن، ولكن يظل عامل الوقت هو الأمر، الذى يعتمد عليه كل شيء.

 

واشار منتصر الزيتون، إلى أن هناك سيارات فارهة، تم إنتاجها محليًا، ولكن جاءت بأسعار كبيرة، خارج توقعات الجميع، مشيرًا إلي أن الشركات المنتجة، يجب أن تراعي تكاليف الإنتاج، من أجل منافسة إنتاج المستورد للسيارات.


 

تطرق "منتصر الزيتون"، للحديث عن السيارات الإقتصادية، الذى تعطش السوق المصري، لها منذ سنوات، مؤكدًا على أن هناك نقص كبير في المعروض، وهو ما أدي إلي فرض أسعار خارج توقعات المستهلك، مما أدي إلي حدوث توقف في عجلة الشراء.

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