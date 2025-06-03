نيسان مصر تطلق حملة لدعم المتضررين من العاصفة المناخية في الإسكندرية





في استجابة سريعة للأضرار البالغة التي لحقت بالعديد من سيارات المواطنين نتيجة العاصفة المناخية العنيفة التي ضربت محافظة الإسكندرية، أعلنت "نيسان مصر" عن إطلاق حملة دعم تحت عنوان "نيسان مصر تتحرك من أجل الإسكندرية".



وقد شهدت المحافظة خلال الأيام الماضية موجة من الطقس السيئ تمثلت في رياح عاتية وأمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، ما أدى إلى تعرض العديد من المركبات لأعطال وأضرار جسيمة، وسط مطالبات بتدخل الشركات لدعم المتضررين.



وتتضمن الحملة الجديدة من نيسان عروضًا خاصة تشمل تخفيضات على رسوم خدمات مراكز الصيانة (المصنعية)، وخصومات على أسعار قطع الغيار الأصلية، وذلك عبر وكلاء نيسان المعتمدين في كل من الإسكندرية وطنطا.



وأكدت الشركة أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامها المجتمعي تجاه عملائها، وحرصها على التخفيف من الأعباء التي خلفتها الأحوال الجوية غير المتوقعة، على أن تستمر الحملة حتى منتصف يونيو الجاري.



ودعت نيسان أصحاب السيارات المتضررة إلى التوجه إلى أقرب مركز خدمة للاستفادة من العروض، مع التأكيد على أولوية الدعم لسكان المناطق المتضررة من العاصفة.

تجسد هذه المبادرة استجابة نيسان السريعة والتزامها المتواصل بدعم عملائها في الأوقات الصعبة. تشمل الخصومات عملاء نيسان في الإسكندرية والمناطق المتأثرة، لمساعدتهم على إصلاح الأضرار التي لحقت بمركباتهم، كما تؤكد هذه المبادرة أن الشركة جزءٌ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، بفضل علاقتها الممتدة مع العميل المصري لأكثر من عشرين عامًا تمكنت خلالها من بناء روابط وعلاقات قائمة على الثقة، والولاء، وجودة المنتجات والخدمات.

وتواصل نيسان مصر، صاحبة الحصة السوقية الأكبر في مصر للعام الثاني على التوالي، أداء دورها المجتمعي المكمل لريادتها التجارية، حيث يأتي هذا العرض استمرارًا لهذا المنهج والتزامًا بدورها تجاه المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها لنيسان مصر، فقد سبق للشركة إطلاق العديد من المبادرات، منها مبادرة "التحرك بمسؤولية مع نيسان أورفان" بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، ومبادرة "نيسان بتتحرك" بالتعاون مع موزعيها المعتمدين لدعم بنك الطعام المصري ومؤسسة أهل مصر وبنك الشفاء المصري خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما يؤكد أن المبادرة الأخيرة ليست عرضًا ترويجيًا تقليديًا، ولكنها تبعث برسالة تضامن حقيقية مع العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، من منطلق التزام نيسان مصر الثابت تجاه عملائنا الذين وضعوا ثقتهم فيها طوال السنين الماضية.

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