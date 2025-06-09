الإثنين 09 يونيو 2025
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محافظات

حملات نظافة مكثفة بمراكز ومدن دمياط خلال رابع أيام عيد الأضحى

حملات دورية لرفع
حملات دورية لرفع المخلفات بمختلف الشوارع والأحياء بدمياط

تواصل الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها المكثفة ضمن منظومة النظافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتوصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

 

استمرار رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة

قامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ حملات دورية اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الأضحى، لرفع المخلفات بمختلف الشوارع والأحياء، بهدف تحسين المشهد الحضاري والحفاظ على البيئة العامة. وقد شملت الحملات أعمال التجميل وتهذيب الأشجار، إلى جانب رش وتطهير الشوارع والمجازر.

 

حملات دورية لرفع المخلفات بمختلف الشوارع والأحياء بدمياط
حملات دورية لرفع المخلفات بمختلف الشوارع والأحياء بدمياط

 

متابعة ميدانية للتنفيذ

حرصت القيادات المحلية على متابعة سير الحملات ميدانيًا لضمان فاعليتها، حيث تم التركيز على استمرار العمل دون توقف طوال فترة العيد، لتفادي أي تراكم في المخلفات أو تراجع في مستوى النظافة.

المحافظة تناشد المواطنين بالتعاون

ناشدت محافظة دمياط المواطنين بضرورة الالتزام بمواعيد مرور سيارات جمع القمامة التابعة للوحدات المحلية، والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، لضمان انتظام الخدمة والحد من انتشار الحشرات والبعوض والكلاب الضالة.

 

 

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