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حوادث

حملة أمنية فى دمياط تضبط 3 قضايا جلب مخدرات و3 من حائزى الأسلحة النارية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية، لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط قطعتى سلاح نارى "بدون ترخيص" بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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