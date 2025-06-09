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رياضة

ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة

هويسن، فيتو
هويسن، فيتو

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي موعد تقديم الإسباني دين هويسن، لاعب الفريق الجديد الذي انضم إلى الميرنجي قادما من بورنموث.

وكتب ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "يُعلن النادي أن تقديم لاعبنا دين هويسن سيُقام غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي في المدينة الرياضية".

وأضاف: "قبل ذلك، سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اللاعب هويسن في مراسم التوقيع الرسمية التي تربط لاعبنا الجديد بالنادي لمدة 5 مواسم".

وخاض ريال مدريد، مرانه الأول تحت قيادة مدربه الجديد الإسباني تشابي ألونسو، لبدء مسيرته مع الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق منتصف يونيو الجاري، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي 

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد والهلال السعودي يوم 18 يونيو الجاري في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.

 

ويتواجد فريق ريال مدريد في المجموعة الثامنة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025، رفقة كل من: الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

 

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن منذ عدة أيام بشكل رسمي، التعاقد مع ألونسو ليتولى مهمة تدريب الفريق الفترة المقبلة، بعد رحيله عن باير ليفركوزن، وسيكون أول تحد له مع الفريق هو مونديال الأندية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، على أراضي دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الفترة من الأحد 15 يونيو الجاري، وحتى يوم 13 من شهر يوليو المقبل.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلٍ من الهلال، باتشوكا، سالزبورج.

مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

ريال مدريد × الهلال (18 يونيو)

ريال مدريد × باتشوكا (22 يونيو)

ريال مدريد × سالزبورج (27 يونيو)

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