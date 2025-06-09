هل يمكن تحويل أموال من المحافظ الإلكترونية إلي خدمة إنستاباي؟

يتساءل الكثير من عملاء البنوك حول إمكانية تحويل الأموال من المحافظ الإلكترونية إلي خدمة إنستاباي.

وأوضح مسئولو تطبيق انستاباي أنه في حالة وجود حساب بنكي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع، يمكن للعملاء التحويل لأي بنك مشترك في الخدمة أو لأي محفظة إلكترونية، لكن لا يمكن التحويل من أي محفظة الكترونية لحساب بنكي.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التصرف حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسؤولو التطبيق أن الحل يكون من خلال عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى إدارة الحسابات.

كما تشمل باقي الخطوات في تطبيق إنستاباي ما يلي:

· اضغط على الحسابات الذي لا تتذكر كلمة السر الخاصة به IPN PIN.

· اضغط على إعادة ضبط / إلغاء حظر IPN PIN.

· أدخل 16 رقمًا لرقم بطاقتك السري للبطاقة.

· سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP.

· أدخل OTP.

· أدخل الرقم السري IPN PIN الجديد.

· تأكيد الرقم السري IPN PIN الجديد.

ومن جانب آخر يتساءل عملاء إنستاباي عن الحد الأقصى لربط الحسابات على التطبيق.

وقال مسئولو التطبيق إنه لا يوجد حد معين لعدد حسابات العملاء التي يمكن ربطها.

وأضاف مسئولو تطبيق إنستاباي إنه ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي يريد العميل تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

معنى IPA في تطبيق إ نستاباي

وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسئولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدام عنوان الدفع اللحظي في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

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