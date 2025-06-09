محافظ بورسعيد يوجه التضامن الاجتماعي لإنقاذ 3 أطفال تم إلقاؤهم في الشارع

وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بسرعة تدخل فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، لفحص حالة ثلاثة أطفال أشقاء بلا مأوى تم إلقاؤهم في الشارع، لسرعة توفير بيئة صحية وآمنة لهم، وذلك في استجابة عاجلة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد الأطفال في ظروف إنسانية صعبة.

محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، فيتو

محافظ بورسعيد يستجيب لمشكلة ثلاثة أطفال مشردين

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية صورًا ومقاطع توثق وجود ثلاثة أطفال بلا مأوى، يفترشون مدخل عمارة سكنية، في مشهد مؤلم أثار تعاطف المواطنين واستياءهم، وسط مناشدات من السكان بالتدخل لإنقاذ الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

التضامن الاجتماعي تتدخل

وبناءً على توجيهات محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، تحرك فريق التدخل السريع، وذلك تحت إشراف الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وتم إجراء بحث اجتماعي شامل للأطفال وتبين من خلال الفحص أن الأطفال لديهم أسرة وأن الأب والأم والجد والجدة على قيد الحياة، إلا أن وجود خلافات أسرية بين الوالدين كان السبب وراء ترك الأطفال في هذا الوضع المؤسف.

توفير بيئة آمنة للأطفال

وأكدت الدكتورة إنجي حسن أن المديرية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على ضرورة التحرك الفوري في مثل هذه الحالات الإنسانية.

وأكد محافظ بورسعيد بضرورة وسرعة التعامل مع أية وقائع تمس الأطفال أو تعرضهم للخطر، مؤكدًا على أن فرق الرصد والتدخل السريع لمديرية التضامن يعمل على مدار الساعة لرصد الحالات والتعامل معها بشكل عاجل.

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