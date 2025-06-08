التضامن تنظم يوما ترفيهيا بدور التربية في الجيزة بمناسبة عيد الأضحى

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي يومًا ترفيهيا للأبناء بدور التربية بمحافظة الجيزة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وشهد اليوم الترفيهي تنظيم العديد من الفقرات الفنية والألعاب الرياضية الترفيهية للأبناء من أجل إدخال الفرحة والبهجة والسعادة في نفوس الأبناء.

وتشهد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية عددًا من الاحتفالات وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.