مؤسسة فتيات العجوزة التابعة للتضامن تحتفل بعيد الأضحى

نظمت مؤسسات فتيات العجوزة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي احتفالًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت فاتن كساب مدير المؤسسة على تنظيم احتفالية في أجواء سادها الحب والسعادة بين الفتيات.

وقامت الفتيات بإعداد كيك فرحا باستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت مجموعة من الفتيات بإعدادها واحتفل بها ما يقرب من 200 فتاة وفرد داخل المؤسسة الذين عبروا عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه الاحتفالات في أجواء العيد.

ووجهت مديرة المؤسسة الشكر لمؤسسة حياة كريمة التي قامت بتطوير مطبخ المؤسسة، وكذلك مؤسسة بنك الطعام المصري التي مدت المؤسسة بالعديد من المكونات من أجل إدخال الفرحة والبهجة في نفوس الفتيات.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ حزمة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية في مؤسسة الفتيات العجوزة إنطلاقا من دور الوزارة في توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء مصر بدور الرعاية، وكذلك تعزيز أوجه الشراكة مع المجتمع المدني متمثلا في المؤسسات والجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية.

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