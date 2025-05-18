خبير أمني يطالب بخفض عمر الطفل بالقانون بعد زيادة الجرائم

طالب الخبير الأمني اللواء معز الدين السبكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بخفض عمر الطفل في ظل كثرة حوادث القتل.

لماذا يجب تخفيض عمر الطفل في القانون؟

وأوضح أن القانون يُحدد سن الطفل حتى عمر 18 عامًا، ومن الضروري خفض هذا العمر، لأن الأطفال الآن تقتُل وهي في هذا العمر، وفي بعض الأحيان يُنفذ الأطفال بعض الجرائم في عمر الـ7 سنوات مثل خبط صديقه في العين بالقلم، مما يُحدث عاهة مستديمة، وفي هذه الحالة لا يُعاقب القانون الطفل على هذه الجريمة.



استخدام التشكيلات العصابية لأطفال الشوارع في أعمال البلطجة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس” إلى أن التشكيلات العصابية لـ أطفال الشوراع تُقاد من بلطجية، وكل بلطجي لديه عدة مساعدين، وكل تشكيل يسيطر على 12 طفلًا من أطفال الشوارع، مشيرًا إلى أن ضبط هذه التشكيلات منع الكثير من السرقات بصورة كبيرة، وهذا يأتي في إطار مكافحة أي جرائم تُرتكب من قبل الكبار أو الأطفال.

ولفت إلى أن قانون الطفل أباح عمل الطفل، ولكن عند عمر الـ14 عامًا، ولكن العمل يكون وفقًا لضوابط معينة مثل عدم العمل في أي عمل مخالف للآداب أو العمل في أماكن خطرة، وعدم عمل الطفل لمدة تزيد عن 6 ساعات، ويشترط أن يتخالف هذا العمل مع دراسة الطفل.

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