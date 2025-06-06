محافظ الوادي الجديد يشهد نحر الأضحية احتفالا بالعيد (صور)

شهد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، نحر أضحية المحفظة، بساحة بساحة حديقة "٣٠ يونيو"بمدينة الخارجة، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة العيد، راجيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية بالخير والأمن والسلام.

جاء ذلك خلال أدّاء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة حديقة "٣٠ يونيو" بمدينة الخارجة، وسط أجواء تسودها البهجة والسرور، بحضور اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وشهدت الصلاة إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد، وتم توزيع الهدايا على الأطفال.

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