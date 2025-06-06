الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد نحر الأضحية احتفالا بالعيد (صور)

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

شهد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، نحر أضحية المحفظة، بساحة بساحة حديقة "٣٠ يونيو"بمدينة الخارجة، والتي سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة العيد، راجيًا الله أن يعيده على مصر والأمة العربية بالخير والأمن والسلام.

جاء ذلك خلال أدّاء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة حديقة "٣٠ يونيو" بمدينة الخارجة، وسط أجواء تسودها البهجة والسرور، بحضور اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وشهدت الصلاة إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد، وتم توزيع الهدايا على الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك صلاة عيد الاضحي صلاة عيد الاضحي المبارك صلاة العيد عيد الأضحي المبارك مساعد وزير الداخلية

الأكثر قراءة

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

6 صور ترصد صلاة عيد الأضحى بمسجد مصر بحضور السيسي

وسط تكبيرات العيد، القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

دموع في العيد، بكاء سيدة في صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود يخطف الأنظار (صور)

وزير الصحة يجتمع مع نظيره السعودي للاطمئنان على حالة الحجاج المصريين

أخبار مصر: المصريون يحتفلون بالعيد، ماسك يفتح الملف الأسود لـ ترامب، زيزو يطير لأمريكا، الأرصاد تحذر من طقس أول أيام العيد

لهيب في الصعيد، درجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى في مصر

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 5 يونيو 2025

أسعار النحاس في السوق اليوم الخميس 5 يونيو 2025

36 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الخميس 5 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياضيات من العاملين بالحصة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بقدوم أوقات مليئة بالسرور

هل صلاة العيد في جماعة تغني عن صلاة الجمعة؟، الأزهر يحسم الجدل

أعمال الحج في أول أيام عيد الأضحى، 5 أعمال لضيوف الرحمن اليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية