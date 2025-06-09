حبس تشكيل عصابي بتهمة احتجاز كهربائي وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالوايلي

أمرت نيابة الوايلي بحبس 3 عاطلين بتهمة احتجاز كهربائي وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع دراجته النارية بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

القبض على 3 أشخاص لاحتجازهم كهربائي وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من فني كهربائي، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، أفاد فيه بتضرره من 3 أشخاص، مقيمين بدائرتي قسمي شرطة الوايلي والنزهة.

ذكر المُبلِّغ أن أحد المتهمين استدرجه إلى شقته بحجة إجراء بعض أعمال الكهرباء، وفور وصوله، أجبره المتهمون على توقيع (3 إيصالات أمانة وعقد بيع الدراجة النارية الخاصة به)، كما استولوا منه على (رخصة الدراجة النارية ومبلغ مالي)، وذلك لوجود خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين.



ضبط المتهمين والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المشكو في حقهم وبتفتيشهم، عُثر بحوزتهم على (3 إيصالات أمانة وعقد بيع دراجة نارية ممهورين ببصمة المجني عليه، بالإضافة إلى رخصة الدراجة النارية والمبلغ المالي المستولى عليهم).

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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