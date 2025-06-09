حديقة الأزهر تتزين بضحكات الأطفال في رابع أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

شهدت حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الأضحي المبارك أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة، وذلك بعد توافد كبير للأطفال وعائلاتهم، الذين أضفوا على الحديقة لمسة من الفرح والسرور بضحكاتهم وابتساماتهم البريئة.

ورصدت عدسة “فيتو” الأجواء الاحتفالية التي عمت أرجاء الحديقة، حيث ظهر الأطفال وهم يستمتعون بمختلف الأنشطة الترفيهية المتاحة، من اللعب في المساحات الخضراء الواسعة، إلى الاستمتاع بالألعاب المتنوعة، وتناول الحلوى، وسط أجواء من الفرحة العائلية.

احتفالات المصريين بثالث أيام العيد

شهد ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين مساء أمس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يعتبر الممشى من أشهر أماكن الترفيه جذبا للمواطنين للاستمتاع بالأجواء على ضفاف النيل.

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في منطقة ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، أمس الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانًا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وقد أقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق عجلاتهم الصغيرة.

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