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أخبار مصر

هدوء في حديقة الأزهر صباح رابع أيام العيد (فيديو وصور)

حديقة الأزهر بعيد
حديقة الأزهر بعيد الأضحي، فيتو

شهدت حديقة الأزهر صباح اليوم الإثنين، الموافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، توافدًا بسيطًا من الزوار، حيث ساد على إثره الهدوء أجواء الحديقة. 

ورصدت عدسة “فيتو” إقبال عدد من العائلات إلى حديقة الأزهر للاستمتاع مع عائلاتهم وأطفالهم بالمساحات الخضراء الشاسعة.

احتفالات المصريين بثالث أيام العيد

شهد ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة، إقبالا كبيرا من المواطنين مساء أمس ثالث أيام  عيد الأضحى المبارك، إذ يعتبر الممشى من أشهر أماكن الترفيه جذبا للمواطنين للاستمتاع بالأجواء على ضفاف النيل.

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في منطقة ممشى أهل مصر بكورنيش القاهرة.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة، أمس الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالًا على الحدائق والمتنزهات العامة من قبل العائلات مع أطفالهم، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

ولجأ عشراتٌ من الشباب إلى الرحلات النيلية كوسيلة للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجدوا في مياه النيل ملاذًا آمنًا من موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

احتفالات عيد الأضحى

كما شهدت الحديقة الدولية بالقاهرة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ألوانًا مبهجة من مظاهر احتفال الأطفال بالعيد، حيث تحولت مساحاتها الخضراء وممراتها الواسعة إلى مضمار للعب بالباتيناج.

وقد أقبل الأطفال على اللعب بالباتيناج وسط ممرات الحديقة الدولية بمدينة نصر، فرغم ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أن ذلك لم يوقفهم عن التسابق معًا فوق عجلاتهم الصغيرة.

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