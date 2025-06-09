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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة أسفر عن مصرع مسنة بمصر الجديدة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

صرحت  نيابة مصر الجديدة بدفن جثة سيدة مسنة لقيت مصرعها في حريق شقة سكنية بشارع الحجاز بدائرة القسم عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وإعداد تقرير مفصل بحجم الخسائر وأسبابها.


وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بشارع الحجاز بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.


وبالانتقال والفحص تبين ان الحريق نشب داخل شقة سكنية وأسفر عن مصرع سيدة مسنة وتم نقل جثتها إلى مستشفى هليوبوليس تحت تصرف  النيابة العامة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مصر الجديدة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة شارع الحجاز قسم شرطة مصر الجديدة

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