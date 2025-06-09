الإثنين 09 يونيو 2025
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حوادث

ماس كهربائى يشعل حريق في أتيليه ملابس زفاف بالوراق

اندلاع حريق
اندلاع حريق

 أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في فساتين زفاف وخطوبة داخل أتيليه عرائس يقع بالطابق الثاني بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الوراق، دون وقوع إصابات.

 

وكشفت المعاينة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق داخل المحل الذي امتداد للبضائع الموجودة داخل الأتيليه من فساتين زفاف وخطوبة.

 

واستمعت النيابة لأقوال مالك المحل الذي أكد  أن ماس كهربائي وراء الحريق ولم يتهم أحد بالتسبب فيه.

 

اندلاع حريق في أتيليه

 كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في أتيليه بمنطقة الوراق بمديرية أمن الجيزة، انتقلت على الفور سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والمحال المجاورة وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة الوراق الوراق

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