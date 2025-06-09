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خارج الحدود

إسرائيل دولة إرهابية، أول تعليق من تركيا بشأن هجوم الاحتلال على السفينة مادلين

لحظة إختطاف السفينة،
لحظة إختطاف السفينة، فيتو

أدانت وزارة الخارجية التركية هجوم جيش الإحتلال الإسرائيلي على سفينة "مادلين" التي تقل ناشطين متضامنين مع غزة، ووصفته بأنه "عمل شنيع"، ويؤكد أن "إسرائيل دولة إرهابية".

توصيل مساعدات إنسانية إلى غزة

وقالت الخارجية التركية في بيان: إن "تدخل القوات الإسرائيلية في سفينة "مادلين"، التي انطلقت لتوصيل مساعدات إنسانية إلى غزة، وعلى متنها مواطنونا، أثناء إبحارها في المياه الدولية، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وشددت على أن هذا "الهجوم الشنيع من حكومة (بنيامين) نتنياهو، والذي يهدد أيضا حرية الملاحة والأمن البحري، يثبت مجددا أن إسرائيل دولة إرهابية"، مؤكدة أن "سيستمر ردّ فعل المجتمع الدولي المبرر، على سياسات الإبادة الجماعية في إسرائيل، والتي تستخدم الجوع سلاحًا في غزة، وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية".

موقف إسرائيل العدواني وغير القانوني

وأضافت: "لن يتمكن موقف إسرائيل العدواني وغير القانوني، من إسكات الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

جيش الاحتلال يسيطر على السفينة مادلين قبل وصولها إلى قطاع غزة

ويوم أمس أحاطت قوارب إسرائيلية بالسفينة، وأطلقت صافرات الإنذار على متنها تحذيرا من اقتراب القوارب الإسرائيلية منها في عرض البحر.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين أن جنوده سيطروا على السفينة "مادلين" قبل وصولها إلى قطاع غزة.

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