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عيادة فارسكور ومركز السكر بدمياط تواصل استقبال المرضى خلال إجازة عيد الأضحى

عيادة التأمين الصحي
عيادة التأمين الصحي بمدينة فارسكور، فيتو

تواصل بعض العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بدمياط تقديم خدماتها الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحرص على استمرار تقديم الرعاية الطبية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وجاءت هذه الجهود بتوجيهات من الدكتورة رشا مصلح، مدير عام التأمين الصحي بدمياط، التي شددت على أهمية توفير الخدمة الطبية بشكل مستمر دون انقطاع، بما يلبي احتياجات المنتفعين خلال فترة الإجازات الرسمية.

فتح عيادة فارسكور ومركز السكر لخدمة المرضى

وشهد اليوم فتح كل من عيادة فارسكور الشاملة ومركز السكر (كبار)، بهدف تمكين المرضى من صرف أدوية الأمراض المزمنة، والتخفيف من الأعباء الصحية خلال أيام العيد، في خطوة تعكس التزام الهيئة بضمان سلامة المنتفعين وتوفير الأدوية بشكل منتظم.

العمل مستمر في عيادة التأمين الصحي بمدينة فارسكور خلال أيام العيد
العمل مستمر في عيادة التأمين الصحي بمدينة فارسكور خلال أيام العيد، فيتو

متابعة ميدانية لضمان كفاءة الأداء

وحرص فريق من قيادات التأمين الصحي بدمياط على متابعة سير العمل داخل العيادات، حيث قام كل من الدكتور محمد مسعد حدو، مسئول العيادات بالفرع، والدكتور أحمد عبد الرحمن خشبة، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والأستاذ أحمد الخياط، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، بجولات ميدانية لمتابعة تقديم الخدمة وضمان كفاءتها.

التزام دائم بخدمة المنتفعين

وتعكس هذه التحركات حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي بدمياط، بقيادة الدكتورة رشا مصلح، على تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة للمنتفعين، حتى خلال فترات العطلات، في إطار رؤية شاملة تسعى إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى.

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