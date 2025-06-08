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محافظات

في ثالث أيام العيد، استمرار تقديم الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحي بدمياط

إدارة وأطباء وطاقم
إدارة وأطباء وطاقم التمريض ينتظرون المنتفعين، فيتو

واصلت منظومة التأمين الصحي بدمياط اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى، تقديم خدماتها العلاجية رغم العطلة الرسمية، بهدف تخفيف الأعباء عن المرضى، وضمان استمرارية العلاج دون انقطاع، وذلك في مشهد يعكس التزاما حقيقيا تجاه صحة المواطنين.

عيادات مخصصة لتوفير الأدوية الضرورية

فتحت عيادتان أبوابهما منذ الصباح الباكر، وهما عيادة فارسكور الشاملة، ومركز السكر للكبار بالمبنى الإداري القديم بجوار مستشفى الأعصر التخصصي، لتقديم خدمات صرف أدوية الأمراض المزمنة للمنتفعين، وذلك في الفترة من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرا.

 

عيادة الأمل للتأمين الصحي بدمياط
عيادة الأمل للتأمين الصحي بدمياط، فيتو

رؤية إنسانية تضع المريض أولا

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة استثنائية تم إعدادها مسبقًا تحت إشراف الدكتورة رشا مصلح، مدير عام التأمين الصحي بدمياط، والتي أكدت في تصريحاتها أن الرعاية الصحية لا ترتبط بمواعيد الإجازات الرسمية، وأن الأولوية دائمًا هي الحفاظ على صحة المرضى، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

الإجراءات التي تم اتخاذها خلال أيام العيد تمثل رسالة واضحة من قطاع التأمين الصحي بدمياط مفادها أن دعم المرضى ومساندتهم لا يتوقفان عند المناسبات أو العطلات، بل يستمران على مدار الساعة، في إطار منظومة صحية تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

 

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