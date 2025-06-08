ممارسة كرة القدم أبرز مظاهر الاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى بالحديقة الدولية (صور)

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالًا لافتًا من الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فضل العديد منهم ممارسة لعب الكرة بمختلف أشكالها كوسيلة للترفيه وقضاء أوقات ممتعة بصحبة العائلة والأصدقاء.

ورصدت عدسة "فيتو" هذه الظاهرة، ملتقطة صورًا لعدد من العائلات وهم يستمتعون بلعب الكرة في الحديقة الدولية، في مشهد يعكس الأجواء الاحتفالية والبهجة التي عمت المكان.

احتفال المصريين بعيد الأضحى

وشهد اليوم الثاني من عيد الأضحى إقبالًا ضعيفًا على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، وسيطر الهدوء على وسط البلد بالقاهرة، وشهدت المنطقة إقبالا ضعيفا من الأطفال والأسر، وظهرت الشوارع شبه خالية من المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ورصدت عدسة “فيتو” الإقبال الضعيف على شوارع منطقة وسط البلد وإغلاق العديد من المحال، بالإضافة إلى حالة الفراغ التامة في العديد من المقاهي.

مقابر السيدة عائشة بالقاهرة

بينما تواصلت زيارات الأهالي إلى مقابر السيدة عائشة بالقاهرة، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الزائرون، محملين بالبخور والورد والمياه، إلى جانب حبوب الطيور، تعبيرًا عن ذكرى وصدقة على أرواح موتاهم.

ولم يقتصر الزاد الذي يحمله الزوار على تلك الأساسيات، بل شملت المصاحف الصغيرة وعلب التمر، ليزداد المشهد روحانية وتقديرًا.

كما رصدت عدسة “فيتو” تتابع الزيارات والطقوس المتوارثة، حيث يُرش الماء على القبور بعناية فائقة، وتُنثر الورود بألوانها الزاهية، بينما يتصاعد دخان البخور في الهواء، وكأنه يحمل معه دعوات صادقة للغائبين.

الرحلات النيلية

واتجه عدد من الشباب أمس إلى الرحلات النيلية في أيام العيد للاحتفال مع الأصدقاء والهروب من الحر، وبرغم تواجد عدد من المواطنين على متن المراكب بالنيل، إلا أن الكورنيش نفسه كان خاليًا تمامًا من المواطنين خاصة في وقت الظهيرة، حيث تكون درجة الحرارة في ذروتها.

وكان هناك إقبال من المواطنين على الرحلات النيلية للتخلص من الحر وتفادي أشعة الشمس الحارقة.

وأقبل الأطفال على البدالات المائية بالحديقة الدولية بفترة الظهيرة من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

والتقطت عدسة “فيتو” لعب الأطفال داخل الحديقة الدولية سواء بكرة القدم وسط ممرات الحديقة وبين المساحات الخضراء بداخلها أو ركوب البدالات المائية لمواجهة الطقس الحار.

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