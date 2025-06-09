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رياضة

ياسر إبراهيم: جاهزون لمنافسات كأس العالم وهدفنا الفوز على ميسي ورفاقه (فيديو)

ياسر إبراهيم مدافع
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي

أكد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي جاهزية فريقه لمنافسات كأس العالم للأندية. 

وأضاف ياسر إبراهيم في تصريحات عبر صفحة الأهلي الرسمية أن النادي الأهلي يستهدف الفوز في ضربة البداية أمام انتر ميامي بقيادة ميسي. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025


الأهلي أمام إنتر ميامي-  (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام  بالميراس  - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام  بورتو -  (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

وفاز فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي وديًّا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي بهدف لمثله ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز بينهما في المباراة الودية والتي حسمها باتشوكا المكسيكي  بنتيجة 5-3.

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الأهلي ياسر إبراهيم كأس العالم للأندية

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