الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

كيف يحتفل الفنون التشكيلية باليوم العالمي لصحة المرأة؟

قطاع الفنون التشكيلية،
قطاع الفنون التشكيلية، فيتو

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز المشاركة والتنمية المجتمعية، ودعم الحقوق الثقافية، وممارسة الأنشطة والجولات المتحفية المتنوعة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل من أجل صحة المرأة.

 ويضع القطاع في مقدمة هذه الأنشطة، المرأة التي تناضل في شتى المجالات.

وينطلق اللقاء الأول من مشروع "مناضلة مع محاربات مؤسسة بهية" غدا الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، ويشرف على هذا المشروع إدارة المشروعات والفنون البصرية، بالتعاون مع الدكتور شاكر الإدريسي وفريق العمل المعاون له.

يستهدف مشروع "مناضلة" شريحة واسعة من النساء المصريات والعربيات، بما في ذلك المبدعات، المرأة المعيلة، ذوات الإعاقات غير المرئية، المحاربات، ومريضات سرطان الثدي.

يتضمن اللقاء إقامة ورشة أشغال فنية بعنوان "ميكسد ميديا Mixed media"، تقدمها الفنانة مها مدحت.

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صحة المرأة الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية مناضلة مع محاربات مؤسسة بهية الدكتور شاكر الإدريسي مناضلة

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